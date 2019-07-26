Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о завязавшихся у нее романтических отношениях с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем после того, как выложила в своем личном Instagram-аккаунте их совместные фотографии.

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о завязавшихся у нее романтических отношениях с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем после того, как выложила в своем личном Instagram-аккаунте их совместные фотографии.На снимках спортсмены запечатлены веселящимися за столом на балконе высотного здания в канадском Торонто. После публикации снимков некоторые подписчики 19-летней Медведевой предположили, что это ее новый молодой человек, однако в комментариях она исключила это короткой и емкой фразой: "Эм.. Ему 15".Напомним, что накануне Forbes опубликовал рейтинг топ-40 самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет по итогам 2018 года. Медведева была включена в этот список, где заняла последнюю, сороковую позицию с годовым заработком в 700 тысяч долларов.