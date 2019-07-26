В Единой России поддержали предложение Министерства обороны ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Инициатива подразумевает, что за подобные деяние будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

В "Единой России" поддержали предложение Министерства обороны ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Инициатива подразумевает, что за подобные деяние будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.Предлагается подойти к решению вопроса комплексно. Так, в перспективе разработка законопроекта об ограничении въезда на территорию России лиц и представителей СМИ, причастных к уничтожению, повреждению либо осквернению данных памятников, а также оказывающих информационную поддержку подобным преступлениям.Об инициативе на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки "Единой России" "Единство и суверенитет" заявил секретарь Севастопольского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. "Попытки искажения исторической памяти, в том числе война с памятниками, не прекращаются. Не так давно немецкий журналист Келлерхоф, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания "Де Вельт" опубликовал статью, в которой призвал признать танковое сражение под Прохоровкой малозначительным событием и призвал снести памятник, установленный в честь погибших советских воинов. Это доведенное до абсурда стремление уничтожить историческую правду, принизить нашу Победу, заставить забыть роль советского солдата, освободившего Европу и весь мир от нацизма. И одновременно проверка – как далеко можно зайти в отрицании исторической правды", – заявил Саблин.Депутат подчеркнул, что для борьбы с фальсификацией истории нужно принять пакет законопроектов, которые планирует внести в Государственную Думу Министерство обороны. "Речь идет о поправке в Уголовный кодекс, предусматривающей в качестве наказания за покушение на символы воинской славы штраф, принудительные работы или лишение свободы. Второй законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, а также создание списка иностранных граждан, причастных к покушению на российские памятники за рубежом. Мы могли бы назвать его "Списком Кузнецова", в честь нашего великого разведчика, памятник которому снесли на Западе Украины, или "Списком Ватутина", – уточнил он.Советник министра обороны России Андрей Ильницкий обозначил сроки внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму. Речь идет об осенней сессии. "Мы надеемся на поддержку и Госдумы, и Совета Федерации", – объяснил он.Ильницкий подчеркнул, что в законопроекте отражены меры не только по отношению к людям, которые инициируют деструктивные, антироссийские действия, причастны к уничтожению, повреждению и осквернению памятников, но и к тем, кто ведет пропагандистскую деятельность. Призывы к осквернению и повреждению памятников также не останутся без внимания.Первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы от города Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Минобороны своевременно инициировало законопроект. "После 2014 года в Севастополе мы не снесли ни одного памятника, не переименовали ни одну улицу – мы показали свое уважение. К сожалению, в соседних государствах существует ненормальная тяга к уничтожению советских памятников, и мы должны защищать свою историю всеми доступными способами", – убежден парламентарий.