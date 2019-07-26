Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из России систем ПВО С-400 в апреле следующего года. Также глава турецкого государства выразил надежду на то, что США будут проявлять благоразумие по поводу данной ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из России систем ПВО С-400 в апреле следующего года.Также глава турецкого государства выразил надежду на то, что США "будут проявлять благоразумие" по поводу данной ситуации, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на агентство Bloomberg.Также Тайип Эрдоган заявил о том, что американские санкции, которые предусматривают исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не станут помехой Анкаре делать все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность от любых угроз.Лидер турецкого государства также отметил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским самолетам в том случае, если Вашингтон откажется их передавать Турции.Соответствующие заявления последовали после того, как государственный секретарь Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за получение российских С-400. При этом он надеется, что Анкара, получив данные системы ПВО, не станет ставить их на вооружение.Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года российская сторона объявила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400. Стоимость ПВО составляет 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки начались 12 июня.Против данного контракта выступают США и НАТО. Пресс-секретарь Белого дома 17 июля сообщил, что приобретение российских С-400 делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков.