Английский футбольный клуб Эвертон презентовал проект нового стадиона, который будет построен к началу сезона-2023/2024. Строительство новой арены обойдется ирискам в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Английский футбольный клуб "Эвертон" презентовал проект нового стадиона, который будет построен к началу сезона-2023/2024. Строительство новой арены обойдется "ирискам" в 500 миллионов фунтов стерлингов.Стадион, вместимость которого будет составлять порядка 52 тысяч болельщиков, будет построен на месте заброшенной пристани на севере Ливерпуля. Как сообщает пресс-служба "Эвертона", текущая арена "Гудисон Парк", построенная больше 125 лет назад, будет снесена после открытия новой.Напомним, "Эвертон" – девятикратный чемпион Англии. В минувшем сезоне подопечные Марку Силвы с 54 очками заняли восьмое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/2020 "ириски" 10 августа на выезде сыграют с "Кристал Пэлас".