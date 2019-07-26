Музыкант предстал в необычном для себя имидже. Филипп
Киркоров в образе Жана Рено из фильма
Леон спел на сцене фестиваля Жара с певицей Zivert ee хит
Life.
Музыкант предстал в необычном для себя имидже. Филипп
Киркоров в образе Жана Рено из фильма
"Леон" спел на сцене фестиваля "Жара" с певицей Zivert ee хит
Life.
Певец опубликовал на своей странице в Instagram фото
с коллегой на сцене. "Выстрел ночи", – подписал кадр король российской эстрады.
Без лишней скромности он дал понять пользователям соцсети, что их дуэт с Zivert
стал главным событием вечера на фестивале.
Филипп Киркоров был одет во все черное и выглядел
довольно брутально. Филипп надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд от
Yohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено. Его партнерша по сцене
примерила, в свою очередь, look героини Матильды из того же культового фильма,
которую сыграла Натали Портман.
Поклонники единодушно положительно оценили новый имидж
Филиппа Киркорова. "Бомбический", "Классный!", "Шик и
блеск", "Филипп умеет удивлять!!!
Вау!!!", "Как артистично и круто!", "Как всегда, запоминающийся образ",
– написали поклонники в комментариях.
Как писали "Дни.ру", фестиваль "Жара" пройдет в
Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным современным
мероприятием – на сцену выйдет 250 самых топовых артистов СНГ.
На фестиваль уже много лет приезжает не ради заработка, а как друг EMIN'а – ему нравится тут и атмосфера, и возможность поэкспериментировать.
Напомним, ранее пережил шок.
Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: на
звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителя
на зуб. К счастью, обошлось без травм.