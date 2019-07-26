Музыкант предстал в необычном для себя имидже. Филипп Киркоров в образе Жана Рено из фильма Леон спел на сцене фестиваля Жара с певицей Zivert ee хит Life.

Музыкант предстал в необычном для себя имидже. ФилиппКиркоров в образе Жана Рено из фильма"Леон" спел на сцене фестиваля "Жара" с певицей Zivert ee хитLife.Певец опубликовал на своей странице в Instagram фотос коллегой на сцене. "Выстрел ночи", – подписал кадр король российской эстрады.Без лишней скромности он дал понять пользователям соцсети, что их дуэт с Zivertстал главным событием вечера на фестивале.Филипп Киркоров был одет во все черное и выгляделдовольно брутально. Филипп надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд отYohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено. Его партнерша по сценепримерила, в свою очередь, look героини Матильды из того же культового фильма,которую сыграла Натали Портман.Поклонники единодушно положительно оценили новый имиджФилиппа Киркорова. "Бомбический", "Классный!", "Шик иблеск", "Филипп умеет удивлять!!!Вау!!!", "Как артистично и круто!", "Как всегда, запоминающийся образ",– написали поклонники в комментариях.Как писали "Дни.ру", фестиваль "Жара" пройдет вБаку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным современныммероприятием – на сцену выйдет 250 самых топовых артистов СНГ.На фестиваль уже много лет приезжает не ради заработка, а как друг EMIN'а – ему нравится тут и атмосфера, и возможность поэкспериментировать.Напомним, ранее пережил шок.Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: назвезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителяна зуб. К счастью, обошлось без травм.