Капитан голландского клуба АЗ Алкмар Гус Тил в ближайшее время может оказаться в московском Спартаке. 21-летний полузащитник выразил желание продолжить карьеру в столичной команде.

Капитан голландского клуба "АЗ Алкмар" Гус Тил в ближайшее время может оказаться в московском "Спартаке". 21-летний полузащитник выразил желание продолжить карьеру в столичной команде."Я дал понять руководству клуба, что хотел бы сделать этот шаг", – приводит слова Тила De Telegraaf. Позже агент футболиста Фулько ван Куперен также подтвердил желание своего клиента перейти в стан красно-белых.Ранее сообщалось, что на голландского полузащитника "Алкмара" претендуют московский "Спартака" и санкт-петербургский "Зенит". В прошлом сезоне Тил провел за голландский клуб 39 игр во всех турнирах, забив в них 15 мячей.