Футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона. Футболисты ехали на машине, но дорогу им перегородили двое вооруженных ножами мужчин на скутерах.

Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона. Футболисты ехали на машине, но дорогу им перегородили двое вооруженных ножами мужчин на скутерах.После того, как злоумышленники предприняли попытку атаковать звездных игроков, Озил спешно покинул свое личное авто и убежал за подмогой в ближайший ресторан, где работают его знакомые, сообщает Чемпионат.Com. В то же время оставленный в одиночестве Колашинац сам пошел в атаку на преступников.Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw— James (@smhjaames) July 25, 2019В итоге Колашинац вместе со спешно прибывшей подмогой смогли отбиться от хулиганов. Оба футболиста избежали повреждений, что подтвердил и сам "Арсенал": "Мы общались с обоими игроками. С ними все в порядке" — успокоили представители клуба поклонников "канониров".