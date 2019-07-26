Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале. Популярный шоумен опубликовал интимный снимок, на котором запечатлен с Примадонной.

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и их детьми Гарри и Лизой отдыхает в Юрмале. Популярный шоумен опубликовал интимный снимок, на котором запечатлен с Примадонной.Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, которым в сентябре исполнится шесть лет. Но несмотря на годы совместной жизни, очевидно, градус любовных чувств между супругами не упал. Так, недавно Алла и Максим позировали фотографам, и Примадонна очень страстно прижималась к молодому мужу, а тот ее обнимал за талию, которой позавидует и девушка.Дальше – больше. На сей раз Максим Гаклин обнародовал фото, сделанное с в постели. Снимок появился на официальной страничке популярного юмориста в социальной сети Instagram. Шоумен предпочел воздержаться от слов, сопроводив кадр лишь сердечком.На фотографии Примадонна прикорнула рядом с мужем, положив руку ему на пояс. При этом на фотографии довольно улыбается. Многие знаменитости в комментариях одобрительно отнеслись к публикации, поставив смайлики.Отметим, что в Юрмале сейчас отдыхает много представителей отечественного шоу-бизнеса. Своя недвижимость в этом курортном городке Латвии есть у юмориста Владимира Винокура и автора-песенника Игоря Николаева, к примеру, и у других.Что касается самих Пугачевой и Галкина, то пара ежегодно снимает в Юрмале виллу. Говорят, выходит кругленькая сумма, но супругов это совершенно не смущает. Алла и Максим любят этот город за мягкий ласковый климат, здесь набираются сил их дети Гарри и Лиза. Отметим, что звездное семейство путешествует в сопровождении внушительного штата помощников.