Планы США в ближайшей перспективе разместить в космосе ударные средства ПВО приведут к глобальной гонке вооружений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании совета министров иностранных дел БРИКС.

Планы США в ближайшей перспективе разместить в космосе ударные средства ПВО приведут к глобальной гонке вооружений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании совета министров иностранных дел БРИКС, передает "Интерфакс".Наращивание военных бюджетов, слом формировавшейся десятилетиями стратегической стабильности создают угрозу международной безопасности. США уже вышли из договора по ПРО и ДРСМД, вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях сохраняется неопределенность – на предложение Москвы продлить этот договор ответ из Вашингтона не пришел, сообщил министр.Россия и Китай уже давно представили договор о неразмещении оружия в космосе, и РФ ценит, что все участники БРИКС поддерживают резолюции по этой проблеме на сессиях Генассамблеи ООН, подчеркнул Лавров.Россия рассчитывает, что страны БРИКС в этом году смогут завершить работу над соглашением о спутниковой группировке дистанционного зондирования Земли. Москва также придает особое значение расширению взаимодействия в антитеррористической сфере и противодействии коррупции, а также поддерживает предложение ЮАР об учреждении рабочей группы по транснациональной оргпреступности.В своем выступлении глава МИД РФ коснулся и ситуации в Персидском заливе, где антииранские шаги привели к резкой эскалации напряженности. Все это чревато крупным военным столкновением, чего допустить нельзя. Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в регионе.Слом ядерной сделки с Ираном, чего добиваются США, нанесет серьезный удар по режиму нераспространения ядерного оружия, заявил Лавров, выразив надежду, что этот удар не станет непоправимым. Он призвал иранских коллег "проявить выдержку" и отметил, что они "по-прежнему добросовестно выполняют Договор о нераспространении ядерного оружия, Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, дополнительный протокол к нему".