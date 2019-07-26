Анна Седокова не реагирует на замечания моралистов. Певица, как и раньше, с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. На сей раз фанаты пришли в невероятное возбуждение при виде пышной груди артистки.

Анна Седокова не реагирует на замечания моралистов. Певица,как и раньше, с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. На сей разфанаты пришли в невероятное возбуждение при виде пышной груди артистки.Пост Анны Седоковой в Instagram посвящен трудностям материнства. Артистка пожаловаласьподписчикам, как нелегко бывает с детьми. Вот только снимок, которымэкс-солистка "ВИА Гры" сопроводила эти рассуждения, не имеет ничегообщего с педагогикой."Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чемсобрать трех детей на рынок", – глубокомысленно заметила исполнительница.При этом в центре кадра – немалых размеров грудь АнныСедоковой, слегка прикрытая купальником. Как эта пышная часть тела певицысвязана с воспитанием подрастающего поколения, фолловеры не поняли. Хотя,скорее всего, и не особо задумывались – другим были заняты."Горячая штучка", "Ты просто ракета","Ох! Обжигает. Будоражит", – приводит комментарии подписчиков "".Некоторые пользователи нашли в себе силы оторвать глаза от груди певицы и перевести взгляд повыше. Увиденное им не очень понравилось. Фолловеры решили, что злоупотребляет "уколами красоты". Лицо ужасно перекачано, почти не осталось ничего натурального, заключили подписчики.