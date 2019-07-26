Анна Седокова не реагирует на замечания моралистов. Певица,
как и раньше, с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. На сей раз
фанаты пришли в невероятное возбуждение при виде пышной груди артистки.
Анна Седокова не реагирует на замечания моралистов. Певица,
как и раньше, с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. На сей раз
фанаты пришли в невероятное возбуждение при виде пышной груди артистки.
Пост Анны Седоковой в Instagram посвящен трудностям материнства. Артистка пожаловалась
подписчикам, как нелегко бывает с детьми. Вот только снимок, которым
экс-солистка "ВИА Гры" сопроводила эти рассуждения, не имеет ничего
общего с педагогикой.
"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем
собрать трех детей на рынок", – глубокомысленно заметила исполнительница.
При этом в центре кадра – немалых размеров грудь Анны
Седоковой, слегка прикрытая купальником. Как эта пышная часть тела певицы
связана с воспитанием подрастающего поколения, фолловеры не поняли. Хотя,
скорее всего, и не особо задумывались – другим были заняты.
"Горячая штучка", "Ты просто ракета",
"Ох! Обжигает. Будоражит", – приводит комментарии подписчиков "".
Некоторые пользователи нашли в себе силы оторвать глаза от груди певицы и перевести взгляд повыше. Увиденное им не очень понравилось. Фолловеры решили, что злоупотребляет "уколами красоты". Лицо ужасно перекачано, почти не осталось ничего натурального, заключили подписчики.