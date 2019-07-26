Сторожевой фрегат военно-морских сил Индии Таркаш сегодня пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Он специально направлен в Петербург для участия в параде, посвященном Дню Военно-морского флота. После официальной части петербуржцы и гости Северной столицы смогут подняться на палубу индийского корабля с экскурсией.

Сторожевой фрегат военно-морских сил Индии "Таркаш" сегодня пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта. Он специально направлен в Петербург для участия в параде, посвященном Дню Военно-морского флота. После официальной части петербуржцы и гости Северной столицы смогут подняться на палубу индийского корабля с экскурсией.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", фрегат входит в состав западной флотилии Мумбаи. Его главная задача заключается в патрулировании северных вод Индийского океана. Водоизмещение корабля почти 4,5 тысяч тонн. Имеет на вооружении установки вертикального пуска ракет и построен с применением стелс-технологий, то есть малозаметен для радаров.Стоит отметить, что фрегат был построен на заводе "Янтарь" в Калининграде. Президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди в 2016 году подписали соглашение о строительстве ещё трёх аналогичных фрегатов для ВМС Индии.