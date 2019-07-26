Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми значимыми информационными ресурсами в России, внесен в Госдуму. Кроме того, базы данных и технические средства значимых информационных ресурсов должны находиться на территории России. Это позволит защитить персональные данные граждан РФ.

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.Автор документа депутат "Единой России" Антон Горелкин пишет в пояснительной записке, что для начала нужно определить, что такое "значимый информационный ресурс" после чего ограничить долю иностранного участия в этом "ресурсе" до 20% акций. То есть контрольный пакет должен находиться в руках у гражданина РФ или у российского юридического лица.Кроме того, базы данных и технические средства "значимых информационных ресурсов" должны находиться на территории России. Это позволит защитить персональные данные граждан РФ.Одна из крупнейших российских IT-компаний "Яндекс" выступила против подобной инициативы. Если законопроект будет принят, то это может разрушить уникальную экосистему российского интернет-бизнеса. Жертвами подобного катаклизма станут, прежде всего, пользователи. "Яндекс" готов участвовать в обсуждении этого законопроекта, заявили агентству ТАСС в компании.Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что новый документ негативно скажется на иностранных инвестициях, что, в свою очередь, ухудшит экономическое положение российских IT-компаний.