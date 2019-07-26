Ускорить ход работ по восстановлению пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Такое распоряжение на совещании в Братске дал глава МЧС Евгений Зиничев. На месте по-прежнему работают спасатели, военные и Росгвардия.

Ускорить ход работ по восстановлению пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Такое распоряжение на совещании в Братске дал глава МЧС Евгений Зиничев. На месте по-прежнему работают спасатели, военные и Росгвардия.Так, части центрального округа, которые были переброшены в Приангарье, занимаются уборкой строительного мусора после разбора непригодных для жизни домов. Только из Тулуна вывезли порядка 25 тысяч кубометров. Назад в город самосвалы идут с грунтом, который нужен для отсыпки береговой линии.Военная полиция доставила в пострадавший от паводка Тулун еще три тонны гуманитарного груза: консервы, одежда, предметы личной гигиены. Работают также подразделения химзащиты, они занимаются очисткой и дезинфекцией. В труднодоступных районах военные медики помогают с вакцинацией.А Росгвардия работает на социальных объектах. Сейчас разбирают то, что осталось от школ и садиков. Там, где это возможно, откачивают воду, вывозят мусор и просушивают стены. Потом объект сдают строителям. В Нижнеудинске полностью очистили здание районной больницы. Кроме того, гвардейцы оказывают адресную помощь, в первую очередь, помогают пожилым. От завалов очистили свыше полутора сотен улиц и более двух тысяч дворов, передает телеканал "Россия 24".