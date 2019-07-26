Следователями СКР задержан организатор нелегального лагеря под Хабаровском, где был избит 11-летний мальчик.

Следователями СКР задержан организатор нелегального лагеря под Хабаровском, где был избит 11-летний мальчик, передает РИА Новости.Ранее прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для ребят в возрасте от 10 до 17 лет​​​. Возбуждено два уголовных дела, установлены личности подростков, подозреваемых в причастности к избиению 11-летнего мальчика. В настоящее время лагерь закрыт.По данным следствия, задержана 37-летняя женщина – генеральный директор ООО "Фрегат ДВ", подозреваемая оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Как сообщалось, в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка. По поручению главы МЧС РФ Евгения Зиничева ведутся внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.