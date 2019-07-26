В настоящее время, когда правоохранительная система и законодательство Украины находятся в процессе реформирования, большинству людей достаточно сложно все время следить за изменениями в данной сфере

В настоящее время, когда правоохранительная система и законодательство Украины находятся в процессе реформирования, большинству людей достаточно сложно все время следить за изменениями в данной сфере. Иногда это приводит к незнанию собственных прав и обязанностей, непреднамеренным нарушениям, а также неумению защитить себя от обвинений со стороны государства. Чтобы избежать ответственности либо максимально смягчить меру наказания, стоит обратиться к опытному адвокату. Если Вам нужен адвокат именно по экономическим или коррупционным делам в Украине, связаться с ним можно через сайт slinko.com.ua/ugolovnoe-pravo/.

Преступления в области хозяйственной и служебной деятельности: виды, особенности

Как известно, в Уголовном кодексе (УК) Украины все нарушения закона классифицируются по объекту, то есть по определенной группе подвергаемых посягательствам прав или свобод. В частности, преступления, связанные с предпринимательством, указаны в разделе VII данного уголовного закона. В их число входит:





контрабанда;







незаконный оборот подакцизных товаров;







отмывание (сокрытие источника) денег;







уклонение (умышленное) от налогов;







доведение до банкротства;







мошенничество;







фальсификация финансовых документов, другие незаконные действия с такими документами;







подделка и другие противоправные действия касающиеся оборота ценных бумаг;







разглашение коммерческой или банковской тайны, а также ряд других.





Перечень должностных преступлений наводится в XVII разделе УК, и включает в себя такие нормы, как:





служебная халатность;







превышение полномочий;







подделка официальных документов;







декларирование недостоверных сведений;







требование, получение неправомерной выгоды (коррупция);







злоупотребление влиянием, служебным положением, властью;







подкуп должностного лица в частной компании;







подкуп лица, предоставляющего публичные (государственные, муниципальные) услуги.





Санкции по этим статьям могут предусматривать лишение или ограничение свободы, конфискацию имущества, запрещение занимать те или иные должности, работать с финансами в течение нескольких лет. Некоторым виновным назначается денежное наказание – штраф.

Таким образом, осужденный за правонарушение в отрасли бизнеса или госслужбы на определенный период времени рискует лишиться возможности свободно перемещаться, выполнять прежние рабочие задачи, участвовать в коммерческих делах, владеть материальными и нематериальными благами.

Функции адвоката в уголовном процессе

Для реализации права участников уголовного процесса на профессиональную юридическую помощь в Украине действует система адвокатуры. Ее представители наделены широкими полномочиями оберегать интересы клиентов ставших участниками следствия и в суде.

Участвовать в роли защитника в уголовном производстве может только практикующий адвокат, о котором есть соответствующая запись в Едином реестре (ЕРА). Чтобы быть допущенным к делу, он обязан предъявить адвокатское свидетельство, ордер, и подписанный договор о предоставлении услуг.

Пользуясь собственными знаниями, навыками и законными привилегиями, представитель может применять весь комплекс мер, направленных на освобождение своего доверителя от юридической ответственности, либо на облегчение его участи.

Помимо того, что адвокат обладает почти всеми процессуальными правами подозреваемого/обвиняемого, в его компетенцию также входят следующие задачи:





Подготовка клиента к допросам.





Участие в следственных действиях.





Создание стратегии защиты.





Поиск надлежащих доказательств невиновности.





Ходатайства о привлечении свидетелей, которые могут дать показания в пользу подзащитного.





Составление необходимых документов.





Ознакомление и копирование материалов дела.





Обжалование в высших и судебных инстанциях неправомерных действий/бездеятельности, решений со стороны обвинения.





Действующие законы и нормы профессиональной этики обязывают защитника отстаивать права лица, попавшего под следствие, соблюдать конфиденциальность и хранить адвокатскую тайну. Исходя из этого, клиент может быть уверенным – предоставленная им информация будет надежно скрыта от посторонних, а сам он на протяжении процесса сможет рассчитывать на гарантированную помощь и сопровождение адвоката во всех юридических вопросах.