Запуск двух новых тактических управляемых ракет КНДР был предупреждением для Южной Кореи. Об этом сказал лидер Северной Кореи. США в этих пусках не увидели ничего страшного.

Запуск двух новых тактических управляемых ракет КНДР был предупреждением для Южной Кореи. Об этом сказал лидер Северной Кореи. США в этих пусках не увидели ничего страшного.Председатель Госсовета Ким Чен Ын заявил, что таким образом Пхеньян отреагировал на действия Сеула, который развертывает новые виды вооружения и проводит военные учения на Корейском полуострове.Лидер Северной Кореи отметил, что Пхеньян продолжит разработку сверхмощных вооружений, чтобы предотвратить угрозы со стороны юга.В Южной Корее предположили, что в ночь на четверг КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности, нарушив тем самым резолюцию Совбеза ООН. Сейчас в Вашингтоне, который пристально следит за ситуацией, пришли к выводу, что ракеты Пхеньяна не были направлены против Южной Кореи или США и не оказали влияния ни на чьи оборонительные позиции, передает телеканал "Россия 24".