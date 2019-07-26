Бывший полузащитник московского Спартака Игорь Шалимов с критикой обрушился на главного тренера красно-белых Олега Кононова, который поздравил легенду команды Федора Черенкова с днем рождения.

Бывший полузащитник московского "Спартака" Игорь Шалимов с критикой обрушился на главного тренера "красно-белых" Олега Кононова, который поздравил легенду команды Федора Черенкова с днем рождения."Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем, – написал Шалимов в социальной сети Instagram. – Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!".Посмотреть эту публикацию в InstagramКонечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что Спартак хочет добиться с этим дебилом?!!!Публикация от Игорь Шалимов / Igor Shalimov (@shalimov_igor8) 25 Июл 2019 в 11:35 PDTВ четверг, 25 июля футболисты, тренер, а также ветераны московской команды посетили Троекуровское кладбище, где почтили память Федора Черенкова. "Поздравляю всех болельщиков "Спартака", всех друзей Федора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект", – заявил Кононов."Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения, – прокомментировал свою критику в адрес Конова Шалимов, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". – Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха".Напомним, Федор Черенков – рекордсмен "Спартака" по сыгранным матчам, он защищал цвета "красно-белых" с 1977 по 1990 год, а также с 1991 по 1993 год. Черенков ушел из жизни 7 октября 2014 года.