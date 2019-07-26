Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции​​​.Стыковка корабля с МКС намечена на 27 июля.Грузовой корабль должен доставить на орбиту около две с половиной тонны груза, в том числе принтер-лабораторию для создания человеческих органов для их будущей трансплантации и приборы для других экспериментов в области медицины и биологии.Возвращение космического грузовика запланировано на 20 августа, сообщает РИА Новости.