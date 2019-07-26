Телеведущая и музыкант продолжают баттл в Instagram. Сергей Шнуров перешел к откровенным оскорблениям в споре с Ксенией Собчак.

Телеведущая и музыкантпродолжают баттл в Instagram.Сергей Шнуров перешел к откровенным оскорблениям в споре с Ксенией Собчак."Вы мне предлагаете сойтись, в честном риторическом бою. Задницу не первойсвежести в Инстаграме разместив свою. Рыхлую, широкую, но плоскую. Дряблая,чудовищная прыть. И купальника цветной полоской неказистой эту не прикрыть", – оплевалв стихотворной форме Ксению Собчак певец. Также он отметил, что раньше,когда был помоложе, мог бы сойтись с журналисткой – но только в стельку пьяными в полной темноте."А сейчас года уже не те… Опытный, и оттого веселый,раз отрежь, а семь потом отмерь. Как-то взгляд потух у режиссера. Почему – понятновсем теперь", – заявил Сергей Шнуров. "Смотрит – и как будто бы не верит: кожакрокодила или гуся. Насладиться может в полной мере, ну а я, пожалуй,воздержуся", – резюмировал свой оскорбительный опус артист.Ксения Собчакпока не ответила на очередной выпад .Ранее он жестко прошелся по репутации телеведущей, высказавшись вматерной форме. "Честная, спросите у Максима", – намекнул он на измены звездымужу Максиму Виторгану. Он припомнил Собчак не только ее роман с режиссером КонстантиномБогомоловым, но и съемки в скандальном реалити-шоу "Дом-2".Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и начали баттл в соцсети еще весной этого года. Телеведущаяпредлагала ему встретиться лично и проверить свои силы в рифмах вживую. Нолидер группы "Ленинград", похоже, к этому не готов. Он предпочитает сражаться соппоненткой в Instagram.