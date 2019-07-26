Телеведущая и музыкант
продолжают баттл в Instagram.
Сергей Шнуров перешел к откровенным оскорблениям в споре с Ксенией Собчак.
Телеведущая и музыкант
продолжают баттл в Instagram.
Сергей Шнуров перешел к откровенным оскорблениям в споре с Ксенией Собчак.
"Вы мне предлагаете сойтись, в честном риторическом бою. Задницу не первой
свежести в Инстаграме разместив свою. Рыхлую, широкую, но плоскую. Дряблая,
чудовищная прыть. И купальника цветной полоской неказистой эту не прикрыть", – оплевал
в стихотворной форме Ксению Собчак певец. Также он отметил, что раньше,
когда был помоложе, мог бы сойтись с журналисткой – но только в стельку пьяным
и в полной темноте.
"А сейчас года уже не те… Опытный, и оттого веселый,
раз отрежь, а семь потом отмерь. Как-то взгляд потух у режиссера. Почему – понятно
всем теперь", – заявил Сергей Шнуров. "Смотрит – и как будто бы не верит: кожа
крокодила или гуся. Насладиться может в полной мере, ну а я, пожалуй,
воздержуся", – резюмировал свой оскорбительный опус артист.
Ксения Собчак
пока не ответила на очередной выпад .
Ранее он жестко прошелся по репутации телеведущей, высказавшись в
матерной форме. "Честная, спросите у Максима", – намекнул он на измены звезды
мужу Максиму Виторгану. Он припомнил Собчак не только ее роман с режиссером Константином
Богомоловым, но и съемки в скандальном реалити-шоу "Дом-2".
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и начали баттл в соцсети еще весной этого года. Телеведущая
предлагала ему встретиться лично и проверить свои силы в рифмах вживую. Но
лидер группы "Ленинград", похоже, к этому не готов. Он предпочитает сражаться с
оппоненткой в Instagram.