Атакующий полузащитник французского Сент-Этьена Реми Кабелля продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 29-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с Краснодаром.

Атакующий полузащитник французского "Сент-Этьена" Реми Кабелля продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 29-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с "Краснодаром".Подробности личного контракта и трансфера француза не разглашаются. Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.Как сообщает пресс-служба "быков", Кабелля в ближайшее время прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт.⚡За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля.«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан чёрно-зелёных.Кабелля в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт. pic.twitter.com/ZNaYv2erQi— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июля 2019 г.Реми прошел через академию "Монпелье", также защищал цвета английского "Ньюкасла" и французского "Марселя". В составе "Сент-Этьена" полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету четыре матча за сборную Франции.