Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит карьеру в аргентинской Суперлиге, 36-летний хавбек подписал соглашение с командой Бока Хуниорс, рассчитанное на один сезон – до лета 2020 года.

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит карьеру в аргентинской Суперлиге, 36-летний хавбек подписал соглашение с командой "Бока Хуниорс", рассчитанное на один сезон.В команду из города Буэнос-Айрес итальянец перешел на правах свободного агента. Авторитетное издание transfermarkt.de, оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллионов евро.¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019Напомним, Де Росси – воспитанник "Ромы", цвета которой он защищал всю свою карьеру и покинул ее только этим летом. В составе "волков" Даниэле принял участие в 616 играх во всех турнирах, забил 63 мяча и отдал 54 голевые передачи.Также на счету 36-летнего полузащитника 117 матчей, 21 гол и 5 передач за сборную Италии, с которой он стал чемпионом мира в 2006 году.