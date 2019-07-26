На автодроме Хоккенхаймринг прошла вторая свободная практика Гран-при Германии Формулы-1. Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время, проехав круг за 1 минуту 13,449 секунды. Второй результат оказался у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, отставшего от лидера на 0,124 секунды.

На автодроме "Хоккенхаймринг" прошла вторая свободная практика Гран-при Германии "Формулы-1". Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время, проехав круг за 1 минуту 13,449 секунды​​​. Второй результат оказался у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, отставшего от лидера на 0,124 секунды.Тройку лучших замкнул действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes (+0,146). Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал 12-м (+1,351 секунды). Его партнер по команде Александер Албон показал 14-е время (+1,613).Третья практика и квалификация Гран-при Германии состоятся 27 июля. Главная гонка пройдет 28 июля.