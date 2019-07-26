Артистка
стала героиней AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой. Лолита
Милявская призналась, что в 40 лет подсела на наркотики.
Артистка
стала героиней AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой. Лолита
Милявская призналась, что в 40 лет подсела на наркотики.
Оказывается,
в жизни певицы был период, о котором сегодня ей нелегко вспоминать. В какой-то
момент она пустилась во все тяжкие.
По
словам Лолиты Милявской, вся проблема заключалась в том, что она попробовала
наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли". Она считает, что
это был обычный человеческий слом. Напряженная работа, непростая личная жизнь –
это может выбить из колеи кого угодно.
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