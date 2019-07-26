Артистка стала героиней AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой. Лолита Милявская призналась, что в 40 лет подсела на наркотики.

Артисткастала героиней AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой. ЛолитаМилявская призналась, что в 40 лет подсела на наркотики.Оказывается,в жизни певицы был период, о котором сегодня ей нелегко вспоминать. В какой-томомент она пустилась во все тяжкие.Пословам Лолиты Милявской, вся проблема заключалась в том, что она попробоваланаркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли". Она считает, чтоэто был обычный человеческий слом. Напряженная работа, непростая личная жизнь –это может выбить из колеи кого угодно.Материал дополняется