Президент Белоруссии сделал важное заявление во время встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в Минске. Александр Лукашенко высказался об отношениях с Россией.

Президент Белоруссии сделал важное заявлениево время встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в Минске. АлександрЛукашенко высказался об отношениях с Россией.Ринкевич заявил, что Ригу волнуетуглубление интеграции Минска и Москвы. Белорусский лидер ответил ему,чтоМинск "ни за какие деньги" не будет рвать отношения с нашей страной."Мы хотим добрых отношений с Западной Европой,Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни вкоем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, сбратской Россией", – цитирует Александра Лукашенко РИА Новости. Ондобавил, что Россия – "это наши люди, которые нас уважают".По словам Александра Лукашенко – его рейтинг в нашейстране превышает 60%. Он отметил, что в трудную минуту Россия всегдаподставляла Белоруссии плечо.Кроме того, политик призвал другие государства усвоить, что Минск —независимое государство. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что думает,что так будет всегда. "По крайней мере, пока я президент, это точно", —заключил президент Белоруссии.Отметим, ранее экс-председатель Верховного Совета БелоруссииСтанислав Шушкевич заявил, что самому сначала стоитосвоить азы экономики, а потом критиковать подчиненных, передает Напомним,в 2018 года во время поездки в Оршанский район Витебской областина совещании указал на "пофигическое отношение правительства к поручениямпрезидента".