Президент Белоруссии сделал важное заявление
во время встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в Минске. Александр
Лукашенко высказался об отношениях с Россией.
Президент Белоруссии сделал важное заявление
во время встречи с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в Минске. Александр
Лукашенко высказался об отношениях с Россией.
Ринкевич заявил, что Ригу волнует
углубление интеграции Минска и Москвы. Белорусский лидер ответил ему,
что
Минск "ни за какие деньги" не будет рвать отношения с нашей страной.
"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой,
Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в
коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с
братской Россией", – цитирует Александра Лукашенко РИА Новости. Он
добавил, что Россия – "это наши люди, которые нас уважают".
По словам Александра Лукашенко – его рейтинг в нашей
стране превышает 60%. Он отметил, что в трудную минуту Россия всегда
подставляла Белоруссии плечо.
Кроме того, политик призвал другие государства усвоить, что Минск —
независимое государство. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что думает,
что так будет всегда. "По крайней мере, пока я президент, это точно", —
заключил президент Белоруссии.
Отметим, ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии
Станислав Шушкевич заявил, что самому сначала стоит
освоить азы экономики, а потом критиковать подчиненных, передает Напомним,
в 2018 года во время поездки в Оршанский район Витебской области
на совещании указал на "пофигическое отношение правительства к поручениям
президента".