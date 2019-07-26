Гостьей первого дня международного музыкального фестиваля Жара в Баку стала 48-летняя Анита Цой. После прохода по красной дорожке певица встретилась с корреспондентом Дни.Ру.

Гостьей первого дня международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку стала 48-летняя Анита Цой. После прохода по красной дорожке певица встретилась с корреспондентом "Дни.Ру".Единственному сыну Аниты Цой Сергею 21 год. Но мало кто знает, чем он занимается. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей о судьбе ее наследника."Сергей улетает сейчас в Лондон, будет там получать дальнейшее образование, – вздыхает артистка. – Так что лью слезы, ведь на полтора года прощаюсь с ним. К счастью, после окончания учебы он планирует вернуться в Россию – очень любит эту страну, хотя мог бы учиться и в Америке, .но выбрал Европу. Значит, будет здесь жить".При этом расставание с сыном тем страшнее, что Анита не знает, сможет ли его навещать. "В последний раз мне не дали визу в Соединенное Королевство, забраковали меня, так что знаю, как будем справляться", – охает Цой.По словам артистки, ее сын обладает хоршим голосом и слухом, но пойти по стопам знаменитой мамы никогда не хотел. "С малолетства он выходил со мной на сцену, мы пели дуэтом, но потом он заявил, что дома достаточно и одной звезды", – пояснила Анита.Имея таких родителей (мать – певица, отец – политик), парню было сложно бы избежать косых взглядов, сравнений, стереотипов в отношении, трудно проявить себя самостоятельно, "Поэтому мы договорились, что я минимально свечу его в социальных сетях, в прессе, чтобы он спокойно делал свою карьеру, – рассказала исполнительница. – И сейчас он показывает очень хорошие результаты – он оказался талантливым в области экономики".Анита Цой призналась, что все-таки кое в чем помогла наследнику. "Квартиру мы ему купили, конечно, потому что парню надо было жить отдельно от нас, и вот уже четыре годе она самостоятельный. Хотя в Лондоне будет жить в простом общежитии", – пояснила звезда.