Юморист поделился в Stories на своей странице в Instagram
видеороликом из Юрмалы. Максим Галкин показал, как отдыхает вместе с пятилетним
наследником.
Юморист поделился в Stories на своей странице в Instagram
видеороликом из Юрмалы. Максим Галкин показал, как отдыхает вместе с пятилетним
наследником.
На кадрах Гарри едет по песчаному пляжу на велосипеде.
Его знаменитый отец при этом комментирует происходящее за кадром.
"Вот у нас первый крупный выезд велосипедиста Гарри
Галкина. Смотри вперед, велосипедист", – направляет сына супруг Примадонны. В
какой-то момент мальчик, разогнавшись, начинает ехать неровно и едва не падает
на большой скорости.
Максим Галкин тут же реагирует на опасную ситуацию. "Смотри,
смотри вперед! Куда едешь?!" – говорит он наследнику. Затем видео прерывается.
Ранее артист поделился забавным видео с дочерью Лизой.
Как писали "Дни.ру", малышка
наотрез отказалась считать себя девочкой или "сударыней" и
"мадам", как обращается к ней Максим Галкин. Вместо этого она строго
призвала отца называть ее девушкой. Поклонников звездной семьи умилил ролик, и
они оставили массу лестных комментариев Лизе.
Отметим,
часто выкладывает в своем микроблоге ролики с Лизой и Гарри. Они неизменно
собирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинство пользователей
соцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и растут смышлеными не по годам.