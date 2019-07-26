Юморист поделился в Stories на своей странице в Instagram видеороликом из Юрмалы. Максим Галкин показал, как отдыхает вместе с пятилетним наследником.

Юморист поделился в Stories на своей странице в Instagramвидеороликом из Юрмалы. Максим Галкин показал, как отдыхает вместе с пятилетнимнаследником.На кадрах Гарри едет по песчаному пляжу на велосипеде.Его знаменитый отец при этом комментирует происходящее за кадром."Вот у нас первый крупный выезд велосипедиста ГарриГалкина. Смотри вперед, велосипедист", – направляет сына супруг Примадонны. Вкакой-то момент мальчик, разогнавшись, начинает ехать неровно и едва не падаетна большой скорости.Максим Галкин тут же реагирует на опасную ситуацию. "Смотри,смотри вперед! Куда едешь?!" – говорит он наследнику. Затем видео прерывается.Ранее артист поделился забавным видео с дочерью Лизой.Как писали "Дни.ру", малышканаотрез отказалась считать себя девочкой или "сударыней" и"мадам", как обращается к ней Максим Галкин. Вместо этого она строгопризвала отца называть ее девушкой. Поклонников звездной семьи умилил ролик, иони оставили массу лестных комментариев Лизе.Отметим,часто выкладывает в своем микроблоге ролики с Лизой и Гарри. Они неизменнособирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинство пользователейсоцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и растут смышлеными не по годам.