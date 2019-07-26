В Благовещенске 27 июля ожидается пик паводка. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По его словам, вместе с сотрудниками он совершил облет зоны бедствия. Волна достигнет города в субботу, отметил Зиничев.

В Благовещенске 27 июля ожидается пик паводка. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По его словам, вместе с сотрудниками он совершил облет зоны бедствия. Волна достигнет города в субботу, отметил Зиничев.Пока в Благовещенске ждут пика паводка, город Норск Селемджинского, как сообщает сообщает телеканал "Россия 24", почти полностью затопило. Несмотря на это, некоторые жители отказываются покидать свои дома. Власти призывают не пренебрегать безопасностью.Здесь о приходе пика паводка людей предупредили заранее – за три дня. Однако организованно эвакуироваться, пока это можно было сделать наземным транспортом, согласились немногие. Позже пришлось вызывать вертолеты. Перед лицом стихии семьи с детьми погружались на борт безоговорочно. Сейчас практически все село скрылось под водой. Остались лишь те, у кого есть лодки. Они пытаются спасать домашних животных и тех, кто остался в своих домах.Наиболее напряженной обстановка остается в Селемджинском районе, где подтоплен 341 жилой дом. В Мазановском районе вода зашла в 279 домов. Из села Норск эвакуировано 155 человек, в том числе 65 детей. Из села Богословка эвакуировано 62 человека, из них 18 детей.Гребень паводка сейчас спускается вниз по течению. В зоне риска больше 20 населенных пунктов Селемджинского и Мазановского районов. Губернатор настаивает на немедленной эвакуации людей. Выехать в пункты временного размещения им помогают спасатели. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. На севере региона под воду продолжают погружаться и автотрассы. Амурчан призывают по возможности отказаться от поездок.На Дальнем Востоке в воде оказались 158 жилых домов и 712 приусадебных участков. Затоплены 4 социально значимых объекта и 17 участков автодорог. Всего паводок затронул 12 населенных пунктов. Из них десять отрезаны от внешнего мира. Из подтопленных территорий эвакуированы 740 человек. В шести пунктах временного размещения находятся 249 человек. В их числе 128 детей.С 20 июля на территории ДВО проходят сильные осадки с ветром со скоростью до 23 метров в секунду.