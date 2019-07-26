Евгения Медведева закрутила роман. Так решили ее поклонники, увидев в блоге фигуристки фотографии с юным красавцем. Спортсменка на вопросы отвечала расплывчато.

Евгения Медведева закрутила роман. Так решили ее поклонники,увидев в блоге фигуристки фотографии с юным красавцем. Спортсменка навопросы отвечала расплывчато.Совместные фотографии Евгении Медведевой с молдавскимспортсменом Лилианом Бынзарем заинтересовали поклонников российской фигуристки.Женская часть аудитории сразу взялась обсуждать внешность юноши. Молодойспортсмен девушкам понравился."Медвеняша", – написала одна из них.На прямой вопрос, заданный Евгении Медведевой поклонницами -"Бойфренд?" – спортсменка ответила не сразу. Позже, когда подписчикиуже начали кричать "Горько!", комментарий все же появился. "Эм…ему 15…", – разбила Женя надежды фанатов, которые уже готовились обсуждатьдетали романа.Евгения Медведева, которая сейчас тренируется в Канаде, у Брайана Орсера, добилась нужной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов. Но сейчас фигуристка сильно похудела.Подписчики поддержали . Одни писали, что спортивная форма у фигуристки выше всяких похвал. Другие хвалили фигуру Евгении и называли спортсменку "худенькой принцессой".В то же время, фанаты зачастую ведут себя в Сети довольно агрессивно – после отъезда фигуристки из России они периодически вступают в схватки с поклонниками Алины Загитовой. Недавно Илья Авербух призвал болельщиков не устраивать виртуальных боев – а поддерживать всех российских спортсменов.