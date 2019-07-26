Евгения Медведева закрутила роман. Так решили ее поклонники,
увидев в блоге фигуристки фотографии с юным красавцем. Спортсменка на
вопросы отвечала расплывчато.
Евгения Медведева закрутила роман. Так решили ее поклонники,
увидев в блоге фигуристки фотографии с юным красавцем. Спортсменка на
вопросы отвечала расплывчато.
Совместные фотографии Евгении Медведевой с молдавским
спортсменом Лилианом Бынзарем заинтересовали поклонников российской фигуристки.
Женская часть аудитории сразу взялась обсуждать внешность юноши. Молодой
спортсмен девушкам понравился."Медвеняша", – написала одна из них.
На прямой вопрос, заданный Евгении Медведевой поклонницами -
"Бойфренд?" – спортсменка ответила не сразу. Позже, когда подписчики
уже начали кричать "Горько!", комментарий все же появился. "Эм…
ему 15…", – разбила Женя надежды фанатов, которые уже готовились обсуждать
детали романа.
Евгения Медведева, которая сейчас тренируется в Канаде, у Брайана Орсера, добилась нужной физической формы. В начале сезона спортсменка очень переживала, что набрала пару лишних килограммов. Но сейчас фигуристка сильно похудела.
Подписчики поддержали . Одни писали, что спортивная форма у фигуристки выше всяких похвал. Другие хвалили фигуру Евгении и называли спортсменку "худенькой принцессой".
В то же время, фанаты зачастую ведут себя в Сети довольно агрессивно – после отъезда фигуристки из России они периодически вступают в схватки с поклонниками Алины Загитовой. Недавно Илья Авербух призвал болельщиков не устраивать виртуальных боев – а поддерживать всех российских спортсменов.