Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, которая значительно превышает стандартные штрафы.

Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, которая значительно превышает стандартные штрафы.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России, комментируя штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов, наложенный на RT Ofcom.На Смоленской площади удивлены тем, что медиарегулятор действует без санкции служителей Фемиды, а сумма взыскания за "недостаточную беспристрастность" RT сильно превышает штрафы, которые другие средства массовой информации получили от Ofcom за разжигание ненависти и призывы к насилию.МИД РФ отметил, что при этом почему-то британский медиарегулятор не обращает внимание на искажение фактов и вранье в репортажах ведущих СМИ Соединенного Королевства.Ofcom объявил о наложении штрафа на RT, якобы из-за серьезных нарушений правил вещания, которые были найдены в ходе исследования ведомства. Так, говоря о 7 новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года, в которых шла речь об обстоятельствах отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликте в Сирии, регулятор посчитал, что каналу не удалось "сохранить должную беспристрастность".Пресс-служба RT неоднократно отвергла претензии, сообщив, что телеканал не совершал нарушений и неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom.В июне 2019 года судья высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях принял доводы RT, разрешив оспорить заключение регулятора. В ответ представители Ofcom попросили суд заблокировать иск, поскольку, по их мнению, решение регулятора было законным, а иск телеканала не имеет перспективы. Судья поставил позицию Ofcom под вопрос, представители RT смогут детально изложить свои возражения.Ожидается, что основные слушания в суде по спору Ofcom с RT состоятся до конца 2019 года.