Российский МИД сожалеет, что находятся желающие реанимировать историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы закрыли еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезные диалог.

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезный диалог, пишет агентство "Интерфакс".25 июля полиция австрийского Зальцбурга объявила в розыск россиянина Игоря Егоровича Зайцева. Местные силовики уверены, что 65-летний пенсионер шпионил в пользу Главного разведывательного управления РФ.Европейские СМИ, в свою очередь, уточняют, что Зайцев пытался завербовать отставного полковника австрийской армии. За секретную информацию россиянин предлагал заплатить 30 тысяч евро.