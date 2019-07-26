В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии, передает Интерфакс.

В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии, передает "Интерфакс".Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".В Минобороны подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляется в соответствии с международными правилами и в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Белградом. А потому, все поставки техники были осуществлены в срок в соответствии с условиями контракта.Ранее министерство иностранных дел Румынии сообщило, что запретило транспортировку по Дунаю российской военной техники в Сербию по своей территории. По некоторым данным, речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2.