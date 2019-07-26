Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово.

Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово.В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Измаиле российского танкера, который, по версии украинцев, блокировал их корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.Позже экипаж отпустили, и моряки после допроса вылетели в Россию из Молдавии. Судно пока остается в Измаиле; на борту провели обыски, изъяли документы. СБУ ходатайствует об аресте судна.Как заявили в МИД РФ, выясняются все обстоятельства для принятия адекватных мер, передает РИА Новости.