Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Сорокиной Маргариты Романовны...

Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Сорокиной Маргариты Романовны, 19.08.2005года рождения, москвички, которая 25 июля 2019 года ушла из социального учреждения, расположенного на территории округа, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см., славянской народности, телосложение нормальное, волосы длинные русые до плеч, глаза голубые, носит брекеты.Была одета: куртка синяя тканевая, черная толстовка, спортивные штаны черные, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22