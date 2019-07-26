Стали известны мотивы нападения на кортеж экс-президента страны возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 25 июля. Раскрыта и личность зачинщика атаки на Петра Порошенко.

Стали известны мотивы нападения на кортеж экс-президента странывозле здания Государственного бюрорасследований (ГБР) Украины 25 июля. Раскрыта и личность зачинщика атаки на Петра Порошенко.Четверо злоумышленников атаковали политика,когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия. Зачинщикомнападения стал бывшийбоец полка нацгвардии "Азов" Никита Макеев. Он забрался на автомобиль Петра Порошенко. Инцидент произошел, когда тот покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств.Известно,что Макеев – уроженец России, которомуранее президент Владимир Зеленский выдал гражданство Украины, сообщают "Украинские новости".Боевик "Азова" объяснил причину нападения на Петра Порошенко. Мужчиназаписал видеообращение в Facebook. Он потребовал судить политика и конфисковать егоимущество. Макеев заявил, что хотел отомстить за "пять лет унижений".По словам атаковавшего злоумышленника, тот обещалпредоставить добровольцам, которые убивали ополченцев в Донбассе,"украинское гражданство". Но слова не сдержал: вместо этого были"бюрократические круги ада", сообщает Это и вызвало в Макееве ненависть к политику.Также Макеев отрицает, что хотел устроить"покушение" на Он намерен добиться судебногоразбирательства. В свою очередь киевская полиция завела по факту случившегося уголовное дело по статье "Хулиганство",передает телеканал . Санкция, которую онапредусматривает, грозит лишением свободы сроком до четырех лет.