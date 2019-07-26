Банда злоумышленников похитила 720 килограммов золота и драгоценных камней из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, откуда оцененный в 128,2 миллиона бразильских реалов (34,1 миллиона долларов) груз должен был по частям отправиться в Цюрих и Нью-Йорк.

Банда злоумышленников похитила 720 килограммов золота и драгоценных камней из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, откуда оцененный в 128,2 миллиона бразильских реалов (34,1 миллиона долларов) груз должен был по частям отправиться в Цюрих и Нью-Йорк, сообщает R7. Камера наблюдения зафиксировала действия налетчиков, не сделавших ни единого выстрела.Саму операцию похитители провели менее чем за три минуты. Около 14:30 25 июля они въехали на территорию грузового терминала аэропорта на двух пикапах, имитировавших автомобили федеральной полиции. Сами злоумышленники тоже были облачены в форму стражей порядка и имели при себе полный арсенал оружия — пистолеты, карабины, винтовки и дубинки. В салоне.В салоне автомобиля находился начальник охраны терминала, семью которого бандиты похитили вечером в среду. Именно он, как видно на кадрах, отдал распоряжение рабочим загрузить поддоны с 720 килограммами золота в пикап, притом что их только что вытащили из инкассаторского фургона компании Brink's. Получив желаемое, налетчики скрылись.Практически тут же жену и детей начальника охраны отпустили, а спустя пару часов полицейские обнаружили использовавшие в операции автомобили на востоке Сан-Паулу. По словам очевидцев, злоумышленники пересели то ли в карету скорой помощи, то ли в грузовики и скрылись. Выйти на их след пока не удалось.Стоимость похищенного оценивается в 34,1 миллиона долларов.