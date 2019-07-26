Актер нежно поздравил дочь Полину с днем рождения. Максим Виторган разместил трогательный пост на своей странице в Instagram.

Актер нежно поздравил дочь Полину с днем рождения. Максим Виторган разместил трогательный пост на своей странице в Instagram.Девушке исполнилось 23 года. "Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь", – написал артист. На публикацию отреагировала бывшая супруга звезды театра и кино – Ксения Собчак. "Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина – просто красавицей стала", – прокомментировала пост с фото дочери Максима Виторгана телеведущая.Многочисленные подписчики актера присоединились к поздравлениям имениннице. "Счастья красивой и умной девушке!!!", "Счастья и удачи дочери", "Супер девочка!!! Пусть будет счастливой тебе на радость, нам на загляденье!!!" – высказались фолловеры