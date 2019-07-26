Ольга Бузова разбила в кровь ноги во время выступления на
фестивале Жара. Певица и ведущая показала рану и пожаловалась на приключившейся с ней инцидент.
Ольга Бузова разбила в кровь ноги во время выступления на
фестивале "Жара". Певица и ведущая показала рану и пожаловалась на приключившейся с ней инцидент.
Ольга Бузова сейчас в Баку, на фестивале "Жара".
На концерте накануне она исполняла песню "Водица" – во время этого
номера сцену заливают водой. Певица поскользнулась и до крови разбила ногу.
Исполнительница показала подписчикам кровоточащую рану. Ее
пришлось заклеивать пластырем. "Больше всего на свете я боялась сегодня
упасть, и это со мной произошло", – пожаловалась звезда поклонникам.
Ольга Бузова очень надеялась, что зрители не заметили ее
падения, пишет "". Однако пора бы певице знать своих поклонников – они примечают каждую
деталь в ее поведении, и уж тем более не пропустят инцидента на сцене. Видео
тут же появилось в соцсетях. Для многих поклонников произошедшее показалось ужасным, ведь подобные случаи могут обернуться серьезными последствиями для здоровья артистки.
Хотя и свалила все на мокрую сцену, но фанаты
помнят, что поющая ведущая не впервые совершает кульбиты, она оступается
довольно часто. Да и не одна Бузова – недавно Светлана Лобода показала свои
почерневшие после концерта ноги, напоминает .
Напомним, на днях пригласила поклонников на "последний концерт". Опубликованный в Instagram пост вызвал бурную реакцию в Сети – поклонники решили, что звезда покидает сцену. Одна позже выяснилось, что певица завершает показ нынешней программы, но будет работать над новым проектом.