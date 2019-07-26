Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода Северный поток - 2) подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".Проект предусматривает прокладку двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии. Дания единственная пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах, хотя все остальные страны, мимо которых идет магистраль, все необходимые одобрения выдали.Между тем, ранее в ЕС приняли Газовую директиву Еврокомиссии (ЕК) в новой редакции. Под ее действие подпадает участок газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.В связи с этим компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором попросила официально подтвердить, что несмотря на изменение законодательства к проекту "Северный поток — 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.