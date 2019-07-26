Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили. Производители такого оборудования мощностью до 500 мегаватт с зарубежным капиталом более 50 процентов не смогут локализовать производство и получить статус российской для своей продукции.

Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили. Производители такого оборудования мощностью до 500 мегаватт с зарубежным капиталом более 50 процентов не смогут локализовать производство и получить статус российской для своей продукции.Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал "Россия 24".Чтобы газовую турбину признали российской, производителю должны принадлежать права на технологию, включая методики, новые технологии и патенты, а также права на конструкторскую и техническую документацию.Она должна храниться в электронном виде в российских базах данных. Если же оборудование производится по лицензии, то ее срок должен составлять не менее 25 лет.Среди требований также — локализация в России сервиса по ремонту и обслуживанию турбин. Решение правительства обеспечит энергетическую безопасность страны, отмечают в Минэнерго.