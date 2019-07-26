В Буйском районе ведется ремонт 12-ти километрового участка одной из самых оживленных в регионе автомагистралей

В Буйском районе ведется ремонт 12-ти километрового участка одной из самых оживленных в регионе автомагистралейВ Буйском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт 12-ти километрового участка одной из самых оживленных в регионе автомагистралей - «Кострома-Сусанино-Буй». Это откроет новые возможности для развития межмуниципальных и межрегиональных связей, а также сделает район привлекательным для инвесторов и туристов.Сегодня направление «Кострома-Сусанино-Буй» - одно из самых оживленных и востребованных в регионе. Ежедневно по ней проезжает более пяти тысяч машин.Капитального ремонта дорога не видела более 20 лет. Из-за этого, как отмечают местные власти, инвесторы неохотно шли в районы, которые находятся по этой трассе, а местные предприятия не желали вкладывать средства в развитие своих производств.Ситуация начала меняться с 2015 года. Тогда по инициативе губернатора Сергея Ситников между Костромским, Сусаниским, Буйским районами и городом Буем было подписано межмуниципальное соглашение о сотрудничестве в сфере дорожного строительства. Документ предполагал реализацию мероприятий, способствующих социально-экономическому развитию районов и в целом Костромской области.В 2016 году благодаря усилиям Сергея Ситникова и администрации Костромской области, региону были выделены дополнительные средства на ремонт региональных дорог. Этому предшествовало ряд встреч и переговоров в профильных министерствах и ведомствах. Часть денег направлена на ремонт автомагистрали «Кострома - Сусанино – Буй». С 2016 по 2018 годы отремонтировано 30 км трассы, приведены в нормативное состояние мосты через реки Письма, Меза и Шача.В этом году ремонт дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из федерального бюджета областью привлечено свыше 500 млн рублей. За счет эти средств будет отремонтировано еще 42 километра трассы. Таким образом, к концу 2019 году дорога будет приведена в нормативное состояние на 100%.Сегодня ремонтные работы на этом направлении ведутся сразу на нескольких участках. Так, со стороны Костромы дорожники укладывают 30-ти километровый участок. Еще 12 км ремонтируется в Буйском районе.Как отмечает руководитель филиала «Костромаавтодор» по Буйскому району Алексей Ягодин, сейчас ведется фрезерование дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя. Работа осуществляется в комплексе. Запланирован ремонт трех водопропускных труб, установка сигнальных столбиков, дорожных знаков, 6 посадочных площадок, подсыпка обочин. Завершить ремонт планируется в октябре.«Работы выполнены на 4 километрах. Пока все проверки показали, что качество ремонта соответствует нормам и ГОСТам»,- рассказывает Алексей Ягодин.Качество нового покрытия уже оценили как местные жители, так и общественность, которая контролирует работы.«Осуществляется давняя мечта жителей Буя и Буйского района. Дорога преображается на глазах. Ещё недавно поездка по ней была испытанием, сегодня становится удовольствием. Меняется не только качество жизни буевлян, но и с каждым отремонтированным метром трассы закладывается основа для развития экономики - предприятий пищевой химической, лесной отрасли, работающих на территории района»,- отметил Депутат областной Думы от Буйского района Олег Скобёлкин.Особенно рады ремонту трассы врачи районной больницы. Именно по этой дороге пациентов с инсультами и инфарктами доставляют в Костромской сосудистый центр. По словам врачей, каждая минут на счету. Уже се­год­ня ско­рая по­мощь добирается до об­лас­тно­го цен­тра в два ра­за быс­трей.«Для нас – это дорога «жизни». От того, как быстро машина скорой помощи привозит пациента к специалистам, насколько защищён он от резких движений в пути, зависит жизнь человека. Когда дорога ровная, это облегчает и оказание медицинской помощи прямо в дороге. Мы уже отмечаем положительную динамику по увеличению спасенных жизней»,- подчеркивает директор ОГБУЗ Буйская ЦРБ Игорь Нефёдов.О планах по развитию уже задумываются местные предприниматели. Буевлянин Михаил Жуйков 20 лет занимался продажей запчастей для автомобилей. Сейчас уже строит планы по переориентации своего бизнеса.«Раньше дорога была в очень плохом состоянии. Съездить в Кострому было проблематично. Часто ломался транспорт. Требовались запчасти. Сейчас ситуация кардинально меняется. Уже задумался, заняться чем-то другим. Очень рад, что дорогу приводят в порядок. Есть возможность развиваться», - рассказывает предприниматель.Ремонт дороги благотворно скажет и на развитии экономики Буйского района. Муниципальное образование станет привлекательным для инвесторов, увеличится производство сельхозпродукции. Также откроются новые возможности для развития межмуниципальных и межрегиональных связей, туристической привлекательности района.