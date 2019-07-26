Буквально на днях сообщалось, что Инна Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется, как в самой клинике объявили, будто состояние артистки тяжелое.

Буквально на днях сообщалось, что Инна Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется, как в самой клинике объявили, будто состояние артистки тяжелое.Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где в настоящее время проходит лечение легендарная актриса. "Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. <...> Температура нормальная, вечером была 36,2, утром – 36,1", – сообщили репортерам РИА Новостей.Интересно, что буквально два дня назад директор театра "Ленком" Марк Варшавер утверждал, что состояние Инны Чуриковой не вызывает опасений. "Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной. Чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачам, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", – рассказывал директор "Ленкома". Варшавер оптимистично заявил, что "через несколько дней" Инна Чурикова выпишется из больницы.Между тем под острым эндотоксикозом подразумеваются осложнения, при которых эндогенная интоксикация неуклонно прогрессирует, несмотря на развитие и напряжение компенсаторных механизмов, что приводит к нарушению регуляции гомеостаза, к формированию синдрома множественной органной несостоятельности, дезинтеграции функций организма и нередко к летальному исходу.К тому же сами медики говорят, что состояние тяжелое, поэтому говорить о скорой выписке актрисы по меньшей мере странно. Что именно происходит с артисткой, точно неизвестно. Напомним, что во время спектакля "Старая дева" упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации Института имени Склифосовского заподозрили, что она сломала ребра. К счастью, актриса отделалась ушибами.