Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства

Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательстваАлександровская городская прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.С 1 января 2019 деятельность по захоронению ТКО на Александровской городской свалке, расположенной вблизи деревни Машково, осуществляет ООО «Экоресурс».В ходе осмотра специалисты выяснили, что на свалке частично отсутствует изоляция уплотненного слоя отходов грунтом. Кроме этого, в нарушение положений природоохранного законодательства ООО «Экоресурс» не разработал нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.Гендиректора ООО «Экоресурс» оштрафован на 110 тысяч рублей.Но и это еще не все. У ООО «Экоресурс» отсутствует утвержденный тариф на захоронение ТКО. В Фирме назначили штрафы в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.Также установлено, что в нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения работники ООО «Экоресурс», осуществляющие деятельность непосредственно на объекте захоронения отходов, не прошли обязательные медосмотры.За это ООО «Экоресурс» оштрафовали 10,5 тысяч рублей.