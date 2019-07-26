Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем. Причина - снос десяти палестинских домов в восточном Иерусалиме.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем. Причина — снос десяти палестинских домов в восточном Иерусалиме.Власти Израиля выставили оттуда жильцов, объяснив все соображениями безопасности. Это решение осудили, в частности, Франция, Германия и Бельгия.В своем выступлении он подтвердил отказ от "сосуществования с оккупацией" и неприятие "сделки века" — американского проекта ближневосточного урегулирования.Палестинские арабы не раз угрожали свернуть сотрудничество с Израилем, но такие заявления часто оставались без практических последствий. Соглашения с Израилем, подписанные в 1990-х годах, являются основой для существования самих органов палестинского самоуправления, во главе которых стоит Аббас, передает РИА Новости.