Несколько чемоданов с нарядами везла в Баку Ольга Бузова. Звезда Дома-2 блистает на грандиозном фестивале Жара, поэтому шила наряды, продумывала образы до мелочей. С певицей и телеведущей за кулисами праздника встретился корреспондент Дни.ру

Несколько чемоданов с нарядами везла в Баку Ольга Бузова. Звезда "Дома-2" блистает на грандиозном фестивале "Жара", поэтому шила наряды, продумывала образы до мелочей. С певицей и телеведущей за кулисами праздника встретился корреспондент "Дни.ру""Люди часто обсуждают мои наряды, думают, что нарочно провоцирую, но, поверьте, я никогда ничего специально не делаю, – уверяет Бузова. – Живу так, как велят сердце и совесть. Каждый мой выход к публике сопровождается мыслю и посылом к публике, это мой мэсседж. Например, когда на одной музыкальной премии я появилась с верблюдами, то хотела сказать, что мне плевать на все, что говорят и пишут про меня – я иду своей дорогой"."К появлению на публике я готовлюсь капитально – это моя жизнь и хочу проживать ее на 100 процентов, – продолжает Ольга. – Например, для "Жары" я продумывала образы для красной дорожки, для выступления, для пресс-конференции, для афтепати и пост-афтепати, неизвестно же чем и когда оно закончится!"Звезда "Дома-2" и ее смелые, порой дерзкие наряды, очень нравятся мужчинам. При этом сама она пока одинока и все силы отдает творчеству. "Страна упорно хочет выдать меня замуж и все надеются, что я стану после этого петь меньше, но ошибаются – я тогда петь буду о любви, а не о ее отсутствии!" – заверила Бузова."В любом случаем, – продолжает артистка, – инициативу должна проявлять мужчины, а многие из них сейчас расслабились, и виноваты в этом женщины, которые сразу всю душу открывают нараспашку, сразу целиком готовы себя дарить, поэтому у молодого человека пропадает всякое желание ухаживать. Я не такая! Я пропагандирую женское достоинство и всегда учу девочек: "Позвольте мужчинам бороться за вас!"