Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей партнершей Кэрри Симондс собирается взять собаку из приюта, чтобы поселить ее в резиденции на Даунинг-стрит, пишет The Daily Telegraph. Премьер хочет щенка, а не взрослую собаку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей партнершей Кэрри Симондс собирается взять собаку из приюта, чтобы поселить ее в резиденции на Даунинг-стрит, пишет The Daily Telegraph. Премьер хочет щенка, а не взрослую собаку.Новому питомцу придется подружиться с котом Ларри, живущим на Даунинг-стрит с 2011 года. Кот отвечает за борьбу с мышами в резиденции, поэтому остается там вне зависимости от того, кто возглавляет британское правительство.Также Джонсон планирует съездить в Германию – его пригласила канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой британский премьер поговорил по телефону. Нового главу кабмина Великобритании пригласил в гости и президент Франции Эммануэль Макрон, встреча может состояться в ближайшие несколько недель, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.В Елисейском дворце сообщили, что на встрече Макрон и Джонсон обсудят Brexit (о нем же премьер поговорит и с Меркель). При этом французский президент хочет дать понять, что Евросоюз не настроен идти на уступки Джонсону, который требует пересмотреть достигнутые ранее договоренности.