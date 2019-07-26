Российская пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Российская пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.Рылов преодолел дистанцию за одну минуту 53,40 секунды. Вторым стал американец Райан Мерфи, а бронзу взял Люк Гринбанк из Великобритании.Напомним, сборная России с 24 наградами занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов 12 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).