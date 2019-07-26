Третий палаточный лагерь закрыли в Хабаровском крае после пожара в Холдоми, где погибли четыре ребенка. Без детей остался лагерь Спецназ. Дети, который изначально был рассчитан на прием трудных подростков, но потом, как призналась краевой министр образования и науки Алла Кузнецова, что-то пошло не так.

Третий палаточный лагерь закрыли в Хабаровском крае после пожара в "Холдоми", где погибли четыре ребенка. Без детей остался лагерь "Спецназ. Дети", который изначально был рассчитан на прием трудных подростков, но потом, как призналась краевой министр образования и науки Алла Кузнецова, "что-то пошло не так" — один из воспитанников оказался в больнице после избиения.Забирать сына в село Мирное приехала мама, которая в день трагедии в "Холдоми" получила сообщение о том, что после пожара все палаточные лагеря в регионе предписано закрыть."Увидела своего ребёнка и ужаснулась. Он был жестоко избит. Сейчас Себастьяна госпитализировали в детскую краевую больницу, ему диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника, рёбер. У него ушиблена голова", — рассказала изданию "Хабаровский край сегодня" мама мальчика.По ее словам, только после медосмотра она узнала, что в лагере не предусмотрено вожатых, а сам он рассчитан на трудных подростков — для них разработали программу социализации при помощи освоения боевых искусств и навыков силовых ведомств. При этом реклама лагеря была размещена на многих городских ресурсах. Занимался с ребятами действующий сотрудник полиции из Мирного."Дети между собой отрабатывали приёмы. В какой-то момент забава переросла в настоящую драку. Моего сына поколотили, потом бросили в "гроб", так они называют окоп с бетонным полом", — рассказала женщина.Сотрудник лагеря уверяет, что она сгущает краски: якобы ребята уронили мальчика на песок, а не на бетон, и получил он лишь синяки и ушибы, а не тяжелые травмы. Однако доказывать свою правоту учредителям придется в Следственном комитете, который уже занялся этим случаем.Не дожидаясь вердикта, краевые власти закрыли лагерь, где, если верить рекламе, подростки могли "прочувствовать захватывающий мир бойцов спецназа лично". Всего здесь было 25 воспитанников."Что-то пошло не так", — призналась региональный министр образования и науки Алла Кузнецова.