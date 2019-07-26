Вокруг персоны нового президента Украины Владимира Зеленского сейчас много разговоров. Но, судя по картам, ситуация складывается более чем тревожная.

Вокруг персоны нового президента Украины Владимира Зеленского сейчас много разговоров. Но, судя по картам, ситуация складывается более чем тревожная."У украинского президента полно страхов и разочарований,поэтому в душе у него кипят нешуточные страсти. Он надеется, что емуповезет, и участь Порошенко его не коснется – он выйдет сухим из воды, исудьба повернется к его персоне лицом.Карты говорят, что он думает больше о себе, нежели о государстве, – рассказала "Дни.ру" . – Впсихологическом плане он очень устал из-за постоянного напряжения, но старается не показывать этого на людях. По сути Зеленскийостался все тем же актером, который просто играет роль, и вдуше считает, что от него отвернулась удача, потому что понимает: не по Сенькешапка".По словам гадалки, он не справляется с тем объемом задач, который есть у реального, а некиношного президента. Ему хочется быть идеальным и сильным управленцем, вкоторого верят и которому доверяют, но у страны слишком много проблем, чтобыоставаться идеальным лидером в белых перчатках. "Сейчас по истечении не такогодолго срока его нахождения у власти, он жалеет, что взялся за управление государством. Карты подсказывают, что совсем скоров его жизни начнется новый этап, где не будет место предвыборной эйфории и актерской игре, потому что все будет взаправду. Ему будет с каждым днем все сложнееи сложнее удержаться у власти", – добавила она.Постепенно рейтинг Зеленского пойдет на спад, уверена Копнева. Причемкарты намекают, что проблемы будут связаны с двумя ситуациями – финансами и некойперсоной, которая начнет охоту на украинского президента. Что касаетсяфинансов, то, скорее всего, это будет связано с МВФ, без помощи которого Украинавряд ли сможет выйти из экономического кризиса. Несмотря на попытки и желаниеЗеленского ни от кого не зависеть, ему, вероятнее всего, придется обратиться зафинансовой помощью, что тут же нанесет урон по его идеальному образу уэлектората.Второй толчок получит от некой влиятельной женщины,хорошо известной в политических кругах. "Их противостояние и постоянные стычки поставят крест на карьере политикаЗеленского. Начнется его молниеносное падение вниз с пьедестала. И, ксожалению, в этой ситуации никто ему помочь не сможет. Что касается егоздоровья, все эти перипетии его не сломят. Нервный срыв ему явно не грозит. Онпокинет президентское кресло, потому что реальная власть и управление странойне имеют ничего общего со съемками в сериале, однако он это поймет слишкомпоздно", – добавила она.