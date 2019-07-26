Полицейскими были проверены территории промышленных зон, оптово-розничных баз и другие объекты округа...

«На территории Северо-Восточного административного округа г. Москвы сотрудники полиции в результате проведения профилактического мероприятия выявили факты нарушения миграционного законодательства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Полицейскими были проверены территории промышленных зон, оптово-розничных баз и другие объекты округа.Так, в ходе проверки в отношении 933 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда на территорию РФ», 140 протоколов об административном правонарушении по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».В отношении троих граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», в отношении семерых – по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и в отношении еще шестерых граждан – по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29