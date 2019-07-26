Полиция вручила письменные предостережения оппозиционерам о недопустимости проведения несогласованной акции на Тверской улице в субботу, 27 июля. В сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Москве, говорится, что несмотря на предупреждения в сети Интернет и на других ресурсах продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в центре столицы.

Полиция вручила письменные предостережения оппозиционерам о недопустимости проведения несогласованной акции на Тверской улице в субботу, 27 июля.В сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Москве, говорится, что несмотря на предупреждения в сети Интернет и на других ресурсах продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в центре столицы. Московская полиция предупреждает, что данная несогласованная акция является незаконной. Жителей и гостей города убедительно просят воздержаться от участия в мероприятии.Столичная полиция напоминает об ответственности за организацию несогласованных акций, а также участие в них. Также информируется о том, что ведомство предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, а также недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.Ранее сообщалось о несанкционированной акции у Мосгоризбиркома, которая прошла 14 июля. Среди организаторов мероприятия Иван Жданов, Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Илья Яшин и Константин Янкаускас. В их отношении проводится административное расследование. Также по факту акции возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.